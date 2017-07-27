На Тернопільщині знайшли скляні гранати 15 століття. ФОТО

26/07/2017 Розмір тексту:

У Вишнівці студенти під час навчальної практики копали бастіони. Знайшли оборонну систему замку, рів, глибина якого три метри, та скляні гранати 15 століття.

Археологічні розкопки проходили на території Національного заповідника «Замки Тернопілля». Шукали де саме проходив рів до бастіону. Під час досліджень знайшли його початок і визначили глибину, яка становить три метри, повдіомляє Доба.

– Найцікавіша знахідка – скляні гранати. Це велика рідкість, у нашій області перший випадок. Скляні гранати характерні для Великого князівства Литовського. Датуються 15-17 століттям. Тернопільська область тоді входила до його складу, – директор обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська.

Варто зазначити, сьогодні розпочалися археологічні розкопки біля Тернопільського замку. В Тернополі гарно збережена історична частина міста. Археологи кажуть, що знахідки будуть грандіозні. Адже Тернопіль ніколи не копався і археологічно не досліджувався.