На Тернопільщині знайшли підземну наркоплантацію площею з футбольне поле. ВІДЕО
21/10/2017 1
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Масштаби наркобізнесу на Тернопільщині вразили навіть столичних правоохоронців. У селі Ліски, що на Збаражчині, виявили підземну нарколабораторію. Її розмістили під теплицею з хризантемами.
Площа, на якій місцевий наркобарон вирощував канабіс, завбільшки з футбольне поле. Та й це ще не все – поряд знайшли також сушарню та фасувальний цех. Відомо, що вся продукція йшла на експорт – в країни Євросоюзу.
За словами жителів села Ліски, теплицю злочинець облаштував тут ще десять років тому. Подробиці цієї справи з’ясовує поліція, повідомляє u-news.com.ua.
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Коментарі (1)
Громадянин21/10/2017
Молодець!!!Та дати йому зелене світло та хай працює ,тільки податки і робочі місця це вже тягне не на покарання а навпаки на МЕДАЛЬ!