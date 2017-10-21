На Тернопільщині знайшли підземну наркоплантацію площею з футбольне поле. ВІДЕО

21/10/2017 0
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Масштаби наркобізнесу на Тернопільщині вразили навіть столичних правоохоронців. У селі Ліски, що на Збаражчині, виявили підземну нарколабораторію. Її розмістили під теплицею з хризантемами.

Площа, на якій місцевий наркобарон вирощував канабіс, завбільшки з футбольне поле. Та й це ще не все – поряд знайшли також сушарню та фасувальний цех. Відомо, що вся продукція йшла на експорт – в країни Євросоюзу.

За словами жителів села Ліски, теплицю злочинець облаштував тут ще десять років тому. Подробиці цієї справи з’ясовує поліція, повідомляє u-news.com.ua.

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