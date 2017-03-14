На Тернопільщині знайшли “нічийний” дитсадок

14/03/2017 0
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На Тернопільщині прокуратура вимагає передати у власність громади будівлю дитсадка, вартістю понад мільйон грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Шумським відділом Кременецької місцевої прокуратури пред’явлено до районного суду позовну заяву в інтересах органу місцевого самоврядування про передачу безхазяйного нерухомого майна.

Встановлено, що у жовтні 2014 року органом місцевого самоврядування виявлено безхазяйне нерухоме   майно – будівлю дитячого садка, що знаходиться в с. Бірки Шумського району Тернопільської області , яка   не перебуває на балансі жодного органу влади і місцевого самоврядування району.

Оскільки  орган місцевого самоврядування самостійно до суду  не звертався, прокуратура пред‘явила   відповідний позов із вимогою передати будівлю дитячого садка,  вартістю понад   1 млн  грн. до комунальної власності.

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