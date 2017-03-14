На Тернопільщині знайшли “нічийний” дитсадок

14/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині прокуратура вимагає передати у власність громади будівлю дитсадка, вартістю понад мільйон грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.



Шумським відділом Кременецької місцевої прокуратури пред’явлено до районного суду позовну заяву в інтересах органу місцевого самоврядування про передачу безхазяйного нерухомого майна.

Встановлено, що у жовтні 2014 року органом місцевого самоврядування виявлено безхазяйне нерухоме майно – будівлю дитячого садка, що знаходиться в с. Бірки Шумського району Тернопільської області , яка не перебуває на балансі жодного органу влади і місцевого самоврядування району.

Оскільки орган місцевого самоврядування самостійно до суду не звертався, прокуратура пред‘явила відповідний позов із вимогою передати будівлю дитячого садка, вартістю понад 1 млн грн. до комунальної власності.