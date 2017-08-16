На Тернопільщині знайшли найбільше в Україні підземне озеро

15/08/2017 Розмір тексту:

Унікальна печера Оптимістична нещодавно відсвяткувала 50 років з дня відкриття. Невеличка спочатку, від 2 км забитих глиною ходів, щорічною працею спелеоекспедицій під керівництвом Львівського спелеоклубу “Циклоп” печера досягла статусу найдовшої печери Європи, а серед гіпсових печер вона найдовша у світі.

Розгалуження ходів ретельно виміряні та досягають 260 км. Відкрили її неподалік села Королівка, що на Борщівщині, повідомляє tenews.org.ua. У свій ювілейний рік печера, яку раніше рахували майже зовсім безводною, подарувала своїм дослідникам багато підземних озер. Дослідження велись у напрямку “Північ”. Одне за одним відкривались озера Мрія, Частинка Бога, П’ятикутне, Пермске, Фріке, Містік, Кишенька і озеро Мікрон, яке за оцінками спеціалістів претендує на звання найбільшого підземного озера України. Глибиною 5, а можливо і 6 метрів з кришталево чистою водою температурою 7 градусів за Цельсієм і площею поверхні біля 500 м кв. Вікрив озеро луцький спелеолог Троцюк Ігор у квітні місяці.

За словами дослідника цей хід зараз можна проходити тільки навколішках протягом двох годин. Вперта праця навесні принесла свої неочікувані результати – раптом відкрився отвір у новий зал. Практично спелеолог “вивалився” на берег недоторканого озера. Це перше така велика водойма у печері. Сьогодні печерне озеро досліджують люди дуже рідкісної спеціальності – спелеодайвери. З ходовиками, у гідрокостюмах та з кисневими балонами пробують пройти озеро під водою.