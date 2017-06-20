На Тернопільщині знайшли міну, снаряд і гранату

20/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернопільській області за минулу добу виявлено та знешкоджено 6 вибухонебезпечних предметів.

Так, 19 червня в полі поблизу с. Августівка Козівського району виявлено 1 ВНП часів Другої світової війни, а саме: ММ – 81мм. – 1 од.

Того ж дня в полі поблизу с. Глинна Козівського району виявлено 2 ВНП часів Другої світової війни, а саме: АС – 76мм. – 1 од., ручну гранату РГД – 1 од.

Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління в полі поблизу с. Кровінка Теребовлянського району 1 ВНП часів Другої світової війни, а саме: АС – 150мм. – 1 од., та в м. Теребовля по вул. Застіноцькій знешкоджено 2 ВНП часів Другої світової війни, а саме: АС-88 мм. – 2 од.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС в області.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що, на Вашу думку, є рушійною силою конфлікту в міській раді?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
15 / 0,311 / 9.94m