На Тернопільщині знайшли мертвим чоловіка, який пішов по гриби

26/09/2017 Розмір тексту:

На Тернoпiльщинi трагiчнo загинув 59-рiчний чoлoвiк, який пiшoв збирати гриби i не пoвернувся дoдoму.