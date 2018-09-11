На Тернопільщині знайшли майже півтисячі снарядів, бомб і мін

11/09/2018 Розмір тексту:

Щороку піротехніки ДСНС знешкоджують тисячі боєприпасів часів Другої світової війни. Цього річ на Тернопільщині зареєстровано 499 таких небезпечних знахідок.

Так, 10 вересня місцевими мешканцями в полі поблизу села Оліїв Зборівського району під час проведення польових робіт виявлено 2 мінометних міни калібром 82 мм, а в полі поблизу села Августівка Козівського району – артилерійський снаряд калібром 152 мм, який о 18:00 вилучено та знешкоджено групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Також піротехніками Управління ДСНС України у Тернопільській області вилучено та знешкоджено гранату Ф-1, яку напередодні виявлено в селі Хоми Збаразького району. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.