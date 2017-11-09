На Тернопільщині знайшли ікону 18 століття, яку вкрали на Львівщині і продавали через Інтернет. ФОТО

09/11/2017 Розмір тексту:

Майже дві тижні правоохоронці розшукували ікону, викрадену в Львівській області. Святиня щезла з дерев’яної пастушкової церква у Гибичах на Львівщині. Про зникнення експонату дізналися під час чергової екскурсії до святині.

Як каже Василь Івашків, сільський голова села Губичі Львіської області, невідомі зняли ікону, а на її місце повісили два старовинних образи.

Про те, що викрадена річ знаходиться в Бучацькому районі, сільський голова села Нові Петликівці Тарас Єднак дізнався від львівських правоохоронців. Саме вони повідомили, що у каплиці, ймовірно, зберігається ікона, яка належить іншим прихожанам.

– Я поїхав і переконався, що це дійсно ікона, якої у нас не було тут. До каплички вільний доступ. Вона постійно відкрита.

Капличка знаходиться на околиці в полі, на перетині двох сіл, дещо віддалено від населених пунктів. Її звели на честь Героїв Небесної сотні. Вхід до каплички, каже Тарас Єднак, вільний і вона постійно відчинена. Як потрапив релігійний експонат до них – не знає. Після того, як львівські правоохоронці переконалися, що це саме та ікона, яку вони розшукують, біля образу встановили охорону. Допоки вирішувалося питання щодо її транспортування, до реліквії мали змогу приходити та молитися прихожани Тернопілля.

Львівські правоохоронці кажуть, що після викрадення експонату з’явилося оголошення на інтернет аукціонах про продаж старовинної ікони 18 столітті. Розмір дерев’яного образа ручної роботи близько двох метрів. На ньому зображений сюжет про взяття на небо Діви Марії.

Старовинну річ повернули її власникам, пише Досьє 102.