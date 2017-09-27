На Тернопільщині знайшли дві реактивні міни
27/09/2017 0
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26 вересня о 17:15 під час проведення земляних робіт у селі Глинна Козівського району виявлено 2 реактивні міни часів Другої світової війни, калібру 220 мм.
У цей же день о 17:15 у селі Городище Козівського району біля ставу під час проведення господарських робіт виявили артилерійський снаряд, калібру 122 мм.
Небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву, повідомляють у ДСНС.
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