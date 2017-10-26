На Тернопільщині знайшли дві міни і снаряд

26/10/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Три боєприпаси часів Другої світової війни виявили в області минулої доби.

Так, у лісі поблизу села Ступки Тернопільського району виявлено мінометну міну ММ-82.

Ще одну мінометну міну ММ-120 часів Другої світової війни знайшли у лісовому масиві села Нище Зборівського району.

У селі Млинівці цього ж району виявили артилерійський снаряд калібром 152 мм.

Усі боєприпаси знешкоджено.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи користуєтеся Ви субсидіями?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,299 / 10.09m