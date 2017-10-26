На Тернопільщині знайшли дві міни і снаряд
26/10/2017 0
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Три боєприпаси часів Другої світової війни виявили в області минулої доби.
Так, у лісі поблизу села Ступки Тернопільського району виявлено мінометну міну ММ-82.
Ще одну мінометну міну ММ-120 часів Другої світової війни знайшли у лісовому масиві села Нище Зборівського району.
У селі Млинівці цього ж району виявили артилерійський снаряд калібром 152 мм.
Усі боєприпаси знешкоджено.
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