На Тернопільщині знайшли дві міни і гранату
29/03/2018 0
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Землі Тернопільщини продовжують віддавати небезпечні дарунки часів минулих воєн. Так, з початку року на території області зареєстровано 22 випадки виявлення вибухонебезпечних предметів.
Так, 28 березня о 16:00 фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління вилучили та знешкодили 2 надкаліберні мінометні міни часів Другої світової війни, калібром 180 мм.
У цей же день о 16:30 у селі Сосулівка Чортківського району місцеві мешканці на присадибній ділянці виявили ручну гранату РГ-42 часів Другої світової війни. Небезпечну знахідки передано піротехнікам для подальшого знешкодження у безпечному місці, шляхом контрольованого підриву.
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