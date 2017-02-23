На Тернопільщині знайшли черговий “привіт” з 40-х

23/02/2017 Розмір тексту:

22 лютого на території приватного сільськогосподарського угіддя поблизу села Білокриниця Кременецького району виявлено два артилерійських снаряди часів Другої світової війни калібром 152 та 76 мм.

Для знешкодження вибухонебезпечних предметів до місця події направлено фахівців групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Після детального обстеження ними прилеглої місцевості на предмет залягання інших боєприпасів, небезпечні знахідки будуть вилучені та знищені шляхом контрольованого підриву в спеціально визначеному безпечному місці, повідомляють в управлінні ДСНС.