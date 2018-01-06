На Тернопільщині знайшли 50-кілограмову авіабомбу

06/01/2018 Розмір тексту:

Чергова небезпечна знахідка часів Другої світової війни виринула на поверхню землі в Шумському районі.

4 січня на відкритій території поблизу села Антонівці місцевими мешканцями виявлено авіаційну бомбу SC-50 виробництва нацистської Німеччини, повідомляють в Управлінні ДСНС.

До місця події вирушили піротехніки ДСНС. Після детального обстеження території, прилеглої до місця знахідки, боєприпас буде вилучено та знищено в безпечному місці, шляхом контрольованого підриву.