На Тернопільщині знайшлося вісімнадцять мільйонерів

30/05/2017 Розмір тексту:

В області завершився термін подачі декларацій про доходи у 2016-му році. Мільйон і більше гривень задекларувало 27 жителів області, серед яких 14 тернополян.

Найбагатші жителі Тернопільщини задекларували майже 72 мільйони гривень річного оподаткованого доходу.

«З оподаткованого доходу платників податковими агентами утримано 5,7 млн. грн. (5,1 млн грн. податку на доходи фізичних осіб, та 0,6 млн. грн. військового збору). Крім цього, за результатами декларування ними самостійно нараховано до сплати ще 3,4 млн. грн. (3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 0,4 млн. грн. військового збору. Ці суми повинні бути сплачені у визначений законом термін – до першого серпня 2017-го року)», – відзначив на прес-конференції заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Петро Якимчук.

Серед доходів більшості мільйонерів Тернопільської області – спадщина та подарунки, прибуток від продажу майна або від здачі в оренду нерухомості. Загалом жителі краю подали 7754 декларації про майновий стан і доходи за минулий рік.

Софія Романська