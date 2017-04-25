На Тернопільщині знаходять старі снаряди десятками

25/04/2017 Розмір тексту:

24 квітня о 18.30 групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління знешкоджено 11 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни а саме:

в с. Ярославичі Зборівського району – АС-76 мм. – 3 од.,

на хуторі Озерна Зборівського району – АС-76 мм. – 8 од.

Того ж дня під час земляних робіт в полі поблизу с. Чабарівка Гусятинського району виявлено 9 ВНП: АС 76 мм. – 4 од., АС 105 мм. – 5 од. часів Другої світової війни, та в с. Семиківці Теребовлянського району, під час проведення земляних робіт на городі виявлено 3 ВНП: АС 76 м. – 3 од. часів Другої світової війни.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС.