На Тернопільщині змагаються олімпійські лелеченята

19/05/2017 Розмір тексту:

В області стартував щорічний спортивно-інтелектуальний фестиваль-конкурс «Олімпійське лелеченя», у якому задіяно кілька сотень дітей різних вікових категорій. Організовує змагання Національний Олімпійський комітет України.

Учасники змагань випробовують свої сили у чотирьох конкурсах: «Презентація команд», «Олімпійська вікторина», «Спортивна естафета», «Рухлива гра». Вже є перші переможці.

«Проведено міський етап змагань «Олімпійське лелеченя». У міських змаганнях перше місце отримала команда ЗОШ №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, друге місце – “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2”, третє – ЗОШ зі с. Пронятин. Попереду обласний етап змагань. Тож переможці першого етапу продовжують наполегливо готуватися. А загалом ці змагань об’єднують дітей, діти знаходять себе у спорті, розвиваються», – розповідає перший заступник голови Тернопільського обласного відділення НОК України Віталій Ігнатенко.

Фінальні обласні змагання відбуватимуться з двадцять другого травня. Їх проводитимуть у таборі «Лісовий» у селі Скоморохи Бучацького району.

Софія Романська