На Тернопільщині змагаються олімпійські лелеченята

19/05/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

В області стартував щорічний спортивно-інтелектуальний фестиваль-конкурс «Олімпійське лелеченя», у якому задіяно кілька сотень дітей різних вікових категорій. Організовує змагання Національний Олімпійський комітет України.

Учасники змагань випробовують свої сили у чотирьох конкурсах: «Презентація команд», «Олімпійська вікторина», «Спортивна естафета», «Рухлива гра». Вже є перші переможці.

«Проведено міський етап змагань «Олімпійське лелеченя». У міських змаганнях перше місце отримала команда ЗОШ №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, друге місце –  “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2”, третє – ЗОШ зі с. Пронятин. Попереду обласний етап змагань. Тож переможці першого етапу продовжують наполегливо готуватися. А загалом ці змагань об’єднують дітей, діти знаходять себе у спорті, розвиваються», – розповідає перший заступник голови Тернопільського обласного відділення НОК України Віталій Ігнатенко.

Фінальні обласні змагання відбуватимуться з двадцять другого травня. Їх проводитимуть у таборі «Лісовий»  у селі Скоморохи Бучацького району.

Софія Романська

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу міської ради?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,276 / 9.61m