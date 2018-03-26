На Тернопільщині змагалися “унікуми”

26/03/2018 Розмір тексту:

17-ий чемпіонат області з українських інтелектуальних ігор «УНІКУМ» відбувся на Тернопільщині. Організували його відділ сім’ї та молоді облдержадміністрації спільно з управлінням освіти і науки ОДА, районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення.

Як поінформував начальник відділу сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний, починаючи з 2015 року, рішенням колегії департаменту сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації та рішенням зборів Всеукраїнського дитячого творчого об‘єднання «КРОКС» даний турнір присвячений Герою АТО Оресту Квачу, який свого часу був постійним учасником різноманітних інтелектуальних змагань.

Мета даного заходу – створення умов для забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, національного виховання, здобуття дітьми додаткових знань, умінь, навичок за інтересами, виховання всебічно розвиненої особистості, формування інтелектуальної еліти області, створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів і обдарувань, організація змістовного дозвілля та відпочинку дітей.

Учасниками змагань стали учні загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів та студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, вік яких не перевищує 17 років.

«На першому етапі даного інтелектуального турніру взяли участь понад 500 дітей із 76 навчальних закладів зі всієї області. Відбіркові змагання другого етапу відбувалися у чотирьох районних центрах та м.Тернопіль протягом лютого-березня 2018 року, зокрема міжрайонні змагання відбувалися у містах Тернопіль, Бережани, Чортків, а також у Збаразькому та Теребовлянському районах. Учасниками фінальних змагань стали 12 команд із Борщівського, Заліщицького, Тернопільского, Козівського, Бучацького, Кременецького районів, а також м.Тернопіль. Крім того, у фінал пройшли 15 учасників особистої першості», – повідомив Ігор Чорний.

Учасники фінальних змагань:

Командна першість:

1.Мельнице – Подільська ЗОШ

2.ЗОШ смт.Товсте, Заліщицького району

3.Кременецький ліцей

4.Кременецька ЗОШ №1

5.Бучацький колегіум

6.Великобірківська ЗОШ – гімназія, Тернопільського району

7.Козівська гімназія

8.Зборівська гімназія

9.Тернопільський НВК ШПЛ №2

10.Тернопільська СШ №3

11.Тернопільська ЗОШ №10

12.Заліщицька гімназія.

Особиста першість:

1.Тракало Максим (ЗОШ смт.Товсте, Заліщицького району)

2.Чепіль Юлія (НВК ЗОШ №1-гімназія м.Копиченці, Гусятинського району)

3.Карвацька Інна (Хоростківська гімназія, Гусятинського району)

4.Бабій Назар (Кременецький ліцей)

5.Дмитрук Надія (Кременецька гімназія)

6.Борщевська Ірина (Шумський ліцей)

7.Нечесний Ярослав (Бучацький колегіум)

8.Івасечко Роман (Великобірківська ЗОШ-гімназія, Тернопільського району)

9.Тихонюк Олег (Бучацький колегіум)

10.Медвідь Ігор (Бережанська ЗОШ №1)

11.Амброзяк Христина (Бережанська ЗОШ №2)

12.Свідинська Віталія (Зборівська ЗОШ №1)

13.Цвик Дмитро (Тернопільська СШ №3)

14.Шиманська Дарина (Тернопільський ТЛ)

15.Величко Діана (Тернопільська СШ №3).