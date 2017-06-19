На Тернопільщині злодій замахнувся на святе

19/06/2017 Розмір тексту:

Майже триста гривень, що лежали на підносі для пожертв у храмі Пресвятої Євхаристії, що на території Марійського духовного центру у Зарваниці, привласнив раніше судимий уродженець Рівненщини.

Повідомлення про крадіжку надійшло від адміністрації духовного центру. На місце події виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Теребовлянського відділу поліції. Зловмисника застали на території Марійського духовного центру. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 56-річний уродженець Рівненщини. На даний час чоловік без постійного місця проживання. Гроші у нього вилучили.

Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.