На Тернопільщині злодій залишив півсела без зв’язку

17/09/2018 Розмір тексту:

У скоєнні серії крадіжок співробітники Підволочиського відділу поліції підозрюють 27-річного уродженця Запорізької області. Чоловік лише у травні цього року звільнився з місць позбавлення волі і знову взявся за старе.

Підозрюваний, приїхавши погостювати до брата у сусідню Хмельницьку область, встиг накриміналити в Підволочиському районі. Співробітники місцевого відділу поліції довели його причетність до шести фактів незаконного заволодіння чужим майном.

Першу крадіжку лиходій вчинив наприкінці червня. З території приватного господарства потягнув запчастини до автомобіля. Наступним об’єктом злочину став гараж. Туди злодій проник, зірвавши навісний замок, та викрав автозапчастини. Пізніше з поштового відділення вночі виніс комп’ютер. Крадені речі одразу продавав.

Збагатився підозрюваний і за рахунок телефонного кабелю, залишивши без зв’язку півсела. Далі були крадіжки сміттєвих баків з вулиць райцентру.

Вчиняти протиправне злодію завадили правоохоронці. Його впіймали на крадіжці з магазину у Львові.

Щодо підозрюваного слідчі Підволочиського відділення поліції розпочали кримінальне провадження. Йому інкримінують статтю 185 ККУ – крадіжка, повідомляє Офіційний сайт Національної поліції.