На Тернопільщині злодій-невдаха спробував обікрасти завод
03/09/2018 0
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У Бучацькому відділенні поліції розповіли, що 56-річний житель райцентру незаконно проник на територію недіючого заводу. Крадій, вочевидь, знав, що територія особливо не охороняється, відтак злочин спланував на обідню пору.
На потрібне місце приїхав автомобілем, у який зрештою завантажив майже 50 кілограмів металевих труб, що зберігалися на території заводу. Однак, вивести метал йому не вдалося. Автомобіль був зупинений, крадене поліцейські вилучили.
За скоєне бучачанину інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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