На Тернопільщині злочинець-рецидивіст пограбував 89-річну бабусю

14/03/2018 Розмір тексту:

До співробітників Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що вчинено напад на 89-річну жительку райцентру. Грабіжник увірвався до помешкання старенької, викрав 850 гривень та мобільний телефон.

Зі слів потерпілої, двері вона не встигла замкнути, адже напередодні від неї пішла сусідка. В якусь мить до хати увірвався невідомий чоловік і став вимагати гроші. Перелякана бабуся віддала нападникові 850 гривень. Та цього зловмисникові виявилося замало, тож вхопив ще й мобільний.

В ході оперативних заходів поліцейським вдалося встановити особу грабіжника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за зґвалтування та майнові злочини 31-річний житель села Дуліби.

Зловмисник зізнався, що пильнував за будинком жертви, а коли побачив, що в старенької гостює сусідка, вирішив дочекатися, коли та покине помешкання. Щойно жінка пішла додому, грабіжник зреалізував свій лихий намір.

Лиходія затримали в порядку статті 208 КПК та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують частину 3 статті 186 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.