На Тернопільщині злетів з траси і перекинувся рейсовий автобус. ВІДЕО

09/12/2017 Розмір тексту:

Рейсовий автобус сполученням Почаїв-Кременець з’їхав у кювет та перевернувся.

Попередньо відомо, що причиною дорожньо-транспортної пригоди стали несприятливі погодні умови. Водій не впорався із керуванням та вилетів у кювет, повідомляє Бізнес-область.

В результаті інциденту, ніхто із пасажирів не постраждав.