На Тернопільщині з’їхав в урвище автомобіль із спиртом. ВІДЕО

05/12/2017 Розмір тексту:

ДТП сталося на об’їздній Кременця.

Як повідомляє у Фейсбуці начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, вантажний автомобіль, що перевозив технічний спирт з’їхав з дороги в урвище.

Як наслідок, стався витік спирту із цистерни.

На щастя, постраждалих немає.

Підрозділи ДСНС здійснили заходи щодо недопущення загорання автомобіля.