На Тернопільщині з’їхав в урвище автомобіль із спиртом. ВІДЕО

05/12/2017 1
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ДТП сталося на об’їздній Кременця.

Як повідомляє у Фейсбуці начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, вантажний автомобіль, що перевозив технічний спирт з’їхав з дороги в урвище.

Як наслідок, стався витік спирту із цистерни.

На щастя, постраждалих немає.

Підрозділи ДСНС здійснили заходи щодо недопущення загорання автомобіля.

Опубліковано Віктором Маслеєм 3 грудня 2017 р.

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Коментарі (1)

Микола Стельмащук

05/12/2017

Пострадавші будуть завтра. Спирт то технічний.

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