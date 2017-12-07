На Тернопільщині з’їхав в урвище автомобіль із спиртом. ВІДЕО
05/12/2017 1
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ДТП сталося на об’їздній Кременця.
Як повідомляє у Фейсбуці начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, вантажний автомобіль, що перевозив технічний спирт з’їхав з дороги в урвище.
Як наслідок, стався витік спирту із цистерни.
На щастя, постраждалих немає.
Підрозділи ДСНС здійснили заходи щодо недопущення загорання автомобіля.
Опубліковано Віктором Маслеєм 3 грудня 2017 р.
Коментарі (1)
Микола Стельмащук05/12/2017
Пострадавші будуть завтра. Спирт то технічний.
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