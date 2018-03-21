На Тернопільщині з’їхав у кювет автобус, в якому було 15 пасажирів

21/03/2018 Розмір тексту:

Випадок стався у Чорткові 20 березня.

Там автобус “Еталон”, що рухався за маршрутом Борщів – Тернопіль, з’їхав у кювет.

В автобусі у той час перебувало 15 пасажирів.

Витягувати транспорт з кювету довелося рятувальникам.