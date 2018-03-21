На Тернопільщині з’їхав у кювет автобус, в якому було 15 пасажирів
21/03/2018 0
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Випадок стався у Чорткові 20 березня.
Там автобус “Еталон”, що рухався за маршрутом Борщів – Тернопіль, з’їхав у кювет.
В автобусі у той час перебувало 15 пасажирів.
Витягувати транспорт з кювету довелося рятувальникам.
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