На Тернопільщині з’їхав у кювет автобус, в якому було 15 пасажирів

21/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Випадок стався у Чорткові 20 березня.

Там автобус “Еталон”, що рухався за маршрутом Борщів – Тернопіль, з’їхав у кювет.

В автобусі у той час перебувало 15 пасажирів.

Витягувати транспорт з кювету довелося рятувальникам.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,332 / 11.4m