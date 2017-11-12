На Тернопільщині зіткнулися легківка і фура. Людей з автомобілів діставали рятувальники. ФОТО

12/11/2017 Розмір тексту:

9 листопада о 07:06 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу села Сухостав Гусятинського району трапилась дорожньо-транспортна пригода.

На місце виклику направили черговий караул, повідомляють в Управлінні ДСНС.

По прибуттю встановили, що зіткнулися автомобілі: «Volkswagen Caddy» та «MAN».

Бійці ДСНС провели ряд заходів, спрямованих на недопущення займання транспортних засобів, та деблокували потерпілих, передавши їх до рук працівників екстреної медичної допомоги.