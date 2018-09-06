На Тернопільщині зіткнулися автомобілі. Серед потерпілих – діти
06/09/2018 0
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5 вересня о 17:50 на автодорозі Тернопіль – Івано-Франківськ, поблизу села Хмелівка Теребовлянського району зіткнулися автомобілі “ВАЗ-21099” та “Skoda Oktavia”.
Внаслідок ДТП травмовані троє осіб, а саме: водій та малолітній пасажир автомобіля “Skoda Oktavia”, а також водій автомобіля “ВАЗ-21099”.
Потерпілих госпіталізовано до Теребовлянської центральної районної клінічної лікарні.
Як повідомили у ДСНС, до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучався черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини (м.Теребовля).
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