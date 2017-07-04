На Тернопільщині зіткнулися автомобілі. Є потерпілі. ФОТО

04/07/2017 Розмір тексту:

2 липня у Козовій 35-річна львів’янка, керуючи автомобілем марки «RENAULT LOGAN», виїжджаючи із другорядної дороги, не надала переваги в русі автомобілю «NISSAN VANETTE», за кермом якого перебував 47-річний житель Козівського району. В результаті відбулось зіткнення автомобілів.

Внаслідок пригоди водії транспортних засобів отримали травми. Чоловіка з забоєм грудної клітки госпіталізовано в Козівську лікарню.Туди ж доставили і керманичку «RENAULT LOGAN», у неї лікарі діагностували: політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму хребта, розсічену рану надбрівної ділянки обличчя.

У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю. Транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик Козівського відділення поліції, повідомляють у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області.