На Тернопільщині зіткнулося три мікроавтобуси. ФОТО

01/05/2017 Розмір тексту:

68-річний житель Кременця, керуючи автомобілем Mercedes Vito, неподалік с.Білокриниця пді час обгону зробив аварійну ситуацію для Volkswagen Transporter T5, який рухався у зустрічному напрямку, під керуванням 40-річного кременчанина. ДТП трапилось 28 квітня о 15.49.

З метою уникнення зіткнення, водій автомобіля Mercedes з’їхав у кювет, а водій Volkswagenа зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, під керуванням жительки з Луцька.

У місцеву лікарню госпіталізовано водія автомобіля Volkswagen з діагнозом: перелом правого наколінника та водія Renault Trafic з діагнозом: забійна рана лоба справа. Водій Mercedes Vito не постраждав.

У водіїв даної пригоди відібрано забір крові на вміст алкоголю, а транспортні засоби поміщені на арештмайданчик Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України. Правоохоронці з’ясовують всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди, повідомляє відділ забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області.