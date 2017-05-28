На Тернопільщині живуть люди, які не святкують Новий рік і вважають комп’ютери гріхом. ВІДЕО

28/05/2017 Розмір тексту:

Планшети з комп’ютерами, а також телевізор для них – великий гріх. Вони не зустрічають Новий рік і не святкують власний день народження. Живуть навіть без світла. Це про українців, що мешкають на Тернопільщині.

Чому обрали собі таке життя і хто вони?

Їх кличуть “українськими амішами” – на зразок американської релігійної громади, представники якої не користуються перевагами цивілізації: газом, електрикою, автомобілями. Вони не ходять на вибори та не прагнуть служити в армії. Не влаштовують свят та не укладають шлюбів з іновірцями. Проте між собою створюють по-справжньому багатодітні родини.

Детальніше – в сюжеті НТН.