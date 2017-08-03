На Тернопільщині згорів трактор разом з гаражем

01/08/2017 1
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Пожежа сталася сьогодні близько 3-ї ночі в селі Швейків Монастириського району.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, горів піднавіс з дровами та гараж з трактором на території приватного домогосподарства.

Вогнем знищено піднавіс з дровами, трактор Т-40 та дерев’яне гаражне приміщення на площі 120 м. кв.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-19 Управління. Під час гасіння врятовано житлову будівлю.

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Коментарі (1)

володимир

02/08/2017

Це все брехня….опитайте жителів вулиці…пожежники приїхали через годину після виклику з малою кількістю води, практично без неї і щонайменше один з працівників був в нетверезому стані

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