На Тернопільщині згорів трактор разом з гаражем

01/08/2017 Розмір тексту:

Пожежа сталася сьогодні близько 3-ї ночі в селі Швейків Монастириського району.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, горів піднавіс з дровами та гараж з трактором на території приватного домогосподарства.

Вогнем знищено піднавіс з дровами, трактор Т-40 та дерев’яне гаражне приміщення на площі 120 м. кв.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-19 Управління. Під час гасіння врятовано житлову будівлю.