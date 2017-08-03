На Тернопільщині згорів трактор разом з гаражем
01/08/2017 1
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Пожежа сталася сьогодні близько 3-ї ночі в селі Швейків Монастириського району.
Як повідомляють в управлінні ДСНС, горів піднавіс з дровами та гараж з трактором на території приватного домогосподарства.
Вогнем знищено піднавіс з дровами, трактор Т-40 та дерев’яне гаражне приміщення на площі 120 м. кв.
Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-19 Управління. Під час гасіння врятовано житлову будівлю.
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Коментарі (1)
володимир02/08/2017
Це все брехня….опитайте жителів вулиці…пожежники приїхали через годину після виклику з малою кількістю води, практично без неї і щонайменше один з працівників був в нетверезому стані