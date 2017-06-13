На Тернопільщині згорів “Фольксваген”

13/06/2017 0
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Пожежа сталася 12 червня у Підгайцях. Там горів гараж на території приватного домогосподарства.

Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль «Volkswagen Passat B2», перекриття та покрівля будівлі на площею 56 м. кв., пошкоджено  речі домашнього вжитку та господарський інвентар.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт, матеріальні збитки встановлюються

Пожежу ліквідовано черговим та резервним караулами 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі та 3 одиниці транспортних засобів, повідомляють в управлінні ДСНС.

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