На Тернопільщині згоріли живцем 15 курей

19/05/2017 0
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18 травня о 17:43 виникла пожежа в господарській будівлі у селі Жолоби Кременецького району.

Про це повідомили в управлінні ДСНС.

Вогнем знищено 30 м кв. дерев’яної господарської будівлі, 0,6т зерна, 0,5т грубих кормів та 15 курей.

Ймовірна причина виникнення загорання– коротке замикання електромережі. Збитки встановлюються.

Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 5 врятовано 1 будівлю.

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