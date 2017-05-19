На Тернопільщині згоріли живцем 15 курей

19/05/2017 Розмір тексту:

18 травня о 17:43 виникла пожежа в господарській будівлі у селі Жолоби Кременецького району.

Про це повідомили в управлінні ДСНС.

Вогнем знищено 30 м кв. дерев’яної господарської будівлі, 0,6т зерна, 0,5т грубих кормів та 15 курей.

Ймовірна причина виникнення загорання– коротке замикання електромережі. Збитки встановлюються.

Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 5 врятовано 1 будівлю.