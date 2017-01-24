На Тернопільщині згоріла фура

24/01/2017 0
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У селі Вілія Шумського району виникла пожежа вантажного автомобіля «МАН».

Як повідомляють в управлінні ДСНС, до місця виклику було направлено черговий караул ДПРЧ-16.

Внаслідок пожежі вогнем знищено вантажний автомобіль «МАН» та пошкоджено сусідній.

На місці події опіки кінцівок отримав водій даного автомобіля, загиблих не виявлено.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-16.

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