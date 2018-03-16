На Тернопільщині жінка встромила в живіт чоловікові ножа, яким різала овочі

16/03/2018 0
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Ледь не стік кров’ю у власному будинку 45-річний житель Бучацького району. Так для нього завершилася сварка з колишньою дружиною, з якою досі проживають під одним дахом.

Жінка саме готувала вечерю, коли чоловік прийшов додому підвипивший. Зав’язалась сварка. У запалі гніву господиня встромила у живіт колишньому коханому ножа, яким до того різала овочі. Зрозумівши, що накоїла, жінка викликала швидку, а медики повідомили про випадок правоохоронців.

Чоловік, втративши дві з половиною літри крові, зараз перебуває в реанімації, за його життя борються медики.

Жінці поліцейські інкримінують частину першу статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, повідомляють у поліції.

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