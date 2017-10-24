На Тернопільщині жінка-водій завезла пасажирів у лікарню

24/10/2017 Розмір тексту:

21 жовтня о 07:44 на автодорозі Кременець – Дубно, поблизу с. Білокриниця Кременецького району водій автомобіля «Volkswagen Golf», громадянка 1977 року народження, не впоралась з керуванням та з’їхала у кювет.

Внаслідок ДТП 4 особи, що перебували у даному транспортному засобі отримали травми різного ступеня важкості.

Потерпілих шпиталізовано до Кременецької центральної районної клінічної лікарні.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини (м. Кременець). Рятувальники деблокували із понівеченого автомобіля 2-х потерпілих та передали їх працівникам швидкої допомоги. Також було проведено комплекс заходів, спрямованих на попередження займання пального, пролитого внаслідок зіткнення, повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.