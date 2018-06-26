На Тернопільщині жінка водій заснула за кермом і скоїла ДТП

26/06/2018 Розмір тексту:

Заснула та виїхала на смугу зустрічного руху водій автомобіля Ford. Такий маневр став причиною дорожньо-транспортної пригоди.

Автівка жінки врізалася у інший транспортний засіб – Mercedes, який рухався головною дорогою. Аварія трапилася 26 червня близько п’ятої години ранку неподалік села Кам’янки Підволочиського району на трасі Тернопіль-Львів-Кіровоград-Знам’янка.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на момент автопригоди у салонах обох автомобілів пасажирів не було. З травмами до лікарні потрапили лише кермувальники. У водія Mercedes(у), жителя Хмельницького, закрита травма гомілки. В уродженки Франківщини – водія Ford(у) – тілесні ушкодження та перелом ноги.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.