На Тернопільщині жінка розвішувала одяг і випала з балкону. ФОТО
01/04/2018 0
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31 березня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що людина потребує допомоги.
В Бучачі літня жінка, розвішуючи одяг перехилилася через поручні та опинилася на даху прибудови, самостійно звідти вибратися не змогла.
На допомогу оперативно прибув черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини №9. Рятувальники, скориставшись висувною драбиною звільнили жінку, та допомогли потрапити у власну квартиру, повідомляють в Управлінні ДСНС.
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