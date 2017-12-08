На Тернопільщині жінка давала хабар поліцейському, аби “відкупити” сина від криміналу

08/12/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині родичка підозрюваного у злочині запропонувала 2000 грн неправомірної вигоди поліцейському.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст.369 (Надання неправомірної вигоди службовій особі, що займає відповідальне становище).

Встановлено, що місцева жителька у приміщенні одного із відділів поліції передала керівнику відділення 2000 грн. неправомірної вигоди за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності. Поліцеський відмовився від незаконної пропозиції жінки.

Факт надання неправомірної вигоди задокументували правоохоронці, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Злочин викрито спільно з працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.