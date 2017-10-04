На Тернопільщині згадали про людей похилого віку

04/10/2017 Розмір тексту:

У Міжнародний день людей похилого віку згадали про найбільш потребуючих літніх жителів нашого краю. Зокрема Благодійний фонд «Карітас» організував святковий обід для стареньких, а також потішив їх подарунками.

Загалом на Тернопільщині – 125 тисяч жителів, старших сімдесяти років, близько двадцяти тисяч з них – одинокі й потребують опіки з боку держави.

«Фактом залишається те, що населення старішає. Це глобальний виклик для людства. Оскільки необхідно більше зосереджуватися на підтримці й допомозі літнім людям. В нас є спеціальний проект, який називається «Домашня опіка», який передбачає підтримку одиноким, стареньким і самотнім людям. У міжнародний день людей похилого віку ми зібрали стареньких і відвідали тих, хто не зміг прийти. Ця маленька увага принесла їм багато задоволення і щастя. Закликаю наших людей бути чуйними до стареньких не тільки у Міжнародний день людей похилого віку, а й в інші дні», – каже директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук.

Вшанували стареньких в усіх населених пунктах краю. Для них підготували солодкий стіл і концертну програму. Проте літні люди запевняють, що їм необхідна матеріальна і моральна підтримка частіше, ніж раз на рік.

Софія Романська