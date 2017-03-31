На Тернопільщині “земельного” чиновника “хапнули” на хабарі у 2000 доларів

31/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині землевпорядник селищної ради одержав 2000 доларів США. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Прокуратурою Тернопільської області спільно із управлінням захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції викрито спеціаліста-землевпорядника селищної ради Збаразького району, який одержав неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США.

Саме таку суму зловмисник вимагав від місцевого жителя за сприяння у перемозі в конкурсі на право оренди двох земельних ділянок і подальшого укладення договору оренди. Землевпорядника затримано при передачі грошей.

На даний час тривають першочергові слідчі дії.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального Кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).