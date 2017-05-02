На Тернопільщині здають в оренду руїни замку

02/05/2017 Розмір тексту:

До 5 травня можна подати заяву про оренду нежитлових приміщень замку у Кременці.

З метою розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області пропонує в оренду нежитлові приміщення будівлі пам’ятки архітектури національного значення «Замок руїни» ІХ – ХVI ст., охоронний номер № 666Н, які перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника та знаходяться по вул. Замкова, 59, у м. Кременець Тернопільської обл.

Загальна площа об’єкта – 113,2 кв. м, максимально можливий термін оренди ­– 2 роки 11 місяців. Останній день прийому заяв – 05 травня 2017 року. Заяви приймаються за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ по Тернопільській області. Телефон для довідок (0352) 52 36 38.

Джерело: Терноград