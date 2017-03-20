На Тернопільщині збудували корівник з надмогильних плит. ФОТО

16/03/2017 Розмір тексту:

Мешканці Гусятинського району знайшли на своїй землі декілька сотень єврейських надгробків-мацевот, які датуються серединою XVIII – початком ХІХ століття.

Про це повідомляє Фокус.

Під час Другої світової гусятинський єврейський цвинтар знищили нацисти, а у 1970-х роках тут побудували житлові будинки, вивізши надгробні плити. Як виявилось, їх використали для будівництва корівника колгоспу «Комуніст» в сусідньому селі Чабарівка.

Тепер місцеві мешканці планують побудувати Стіну Пам’яті, на якій закріплять усі знайдені надгробки. Голова Гусятинської громади Михайло Левицький розраховує на допомогу місцевих бізнесменів та представників єврейських організацій.