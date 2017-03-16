На Тернопільщині збудували корівник з надмогильних плит. ФОТО
16/03/2017 0
Розмір тексту:
Мешканці Гусятинського району знайшли на своїй землі декілька сотень єврейських надгробків-мацевот, які датуються серединою XVIII – початком ХІХ століття.
Про це повідомляє Фокус.
Під час Другої світової гусятинський єврейський цвинтар знищили нацисти, а у 1970-х роках тут побудували житлові будинки, вивізши надгробні плити. Як виявилось, їх використали для будівництва корівника колгоспу «Комуніст» в сусідньому селі Чабарівка.
Тепер місцеві мешканці планують побудувати Стіну Пам’яті, на якій закріплять усі знайдені надгробки. Голова Гусятинської громади Михайло Левицький розраховує на допомогу місцевих бізнесменів та представників єврейських організацій.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Фінансовий консультант
Торговий агент