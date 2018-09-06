На Тернопільщині збудовано вже 12 очисних споруд, — Степан Барна під час економічного форуму в Польщі

06/09/2018 Розмір тексту:

На Економічному форумі в м. Криниця-Здруй (Польща) голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна взяв участь у дискусійній панелі «Сильні та незалежні —перспективи та загрози європейських регіонів та міст». Зокрема, очільник області повідомив про заходи, що здійснюються для безпечного стану навколишнього довкілля.

«Завдяки фінансуванню з держбюджету, на комунальних підприємствах на Тернопільщині успішно впроваджується технологія очистки стічних вод, винайдена науковцями Інституту колоїдної хімії і хімії води Національної академії наук України. Цей метод передбачає застосування синтетичних волокон, як мобілізаторів мікроорганізмів, — повідомив Степан Барна. — В області вже завершене будівництво 12-ти біологічно-очисних та каналізаційних споруд (на загальну суму 2,1 млн дол. США) та ще 25 об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства (на загальну суму 35,5 тис. дол. США). Завдяки цьому буде забезпечена очистка забруднених стічних вод, об’ємом у понад 1,5 млн. куб. метрів у рік».

Також цьогоріч на Тернопільщині здійснюються роботи з реконструкції біологічних очисних споруд міст Чортків, Кременець та каналізаційних мереж міста Монастириська (на загальну суму 853 тис. дол. США), наголосив очільник області.

«У той же час безпека життя та здоров’я людини неможлива без ефективної медицини. В області запроваджений електронний реєстр пацієнтів з повним програмним забезпеченням, на що скеровано близько 500 тис. грн. (17,8 тис. дол. США) з обласного бюджету. Крім цього, проведено ремонти в 45 закладах охорони здоров’я сільської медицини на суму близько 17 млн. грн (606,1 тис. дол. США)», — підкреслив Степан Барна.