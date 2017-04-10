На Тернопільщині завершився опалювальний сезон

10/04/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині завершився опалювальний сезон. Про це повідомила в. о. начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Софія Близнюк.

«В області від централізованого опалення відключено 1158 котелень (91,7 %). Залишаються підключеними ще 105 котелень, які опалюють 6 житлових будинків та 148 об’єктів соціальної сфери», – повідомила Софія Близнюк.

Вона поінформувала, що відбулось 3 засідання штабу із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, запобігання аваріям та проведення оперативних відновлюваних робіт на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2016/2017 року та 5 засідань робочої групи з обстеження котелень області усіх форм власності за участі міських голів міст обласного значення.

«Тому органам місцевого самоврядування спільно з теплопостачальними підприємствами області розробити оптимізовані схеми теплопостачання населених пунктів області; розробити програми та виділити кошти з місцевого бюджету для підтримки населення з впровадження енергоефективних заходів та інше», – зазначила Софія Близнюк.