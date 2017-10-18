На Тернопільщині завершують перерахунок пенсій

18/10/2017 Розмір тексту:

Кожному пенсіонерові Тернопільщині індивідуально перераховують пенсію. Останній раз такий перерахунок проводили у 2007-му році.

Наразі середній розмір пенсій на Тернопільщині становить 1890 гривень. Відповідно до надбавки виплати зросли в середньому на триста гривень.

«Більшості категорій пенсіонерів передбачена надбавка до пенсії. Жителі області пенсійного віку, які в жовтні отримали менше 140 гривень надбавки, решту виплатять у листопаді. Загалом дев’яносто дев’ять тисяч пенсіонерів нашої області отримають надбавку у розмірі двохсот гривень, а п’ятдесят шість тисяч пенсіонерів матимуть надбавку – від двохсот до п’ятисот гривень; ще одна категорія – двадцять дві тисячі пенсіонерів отримає надбавку до тисячі гривень. Кожен пенсіонер може проконсультуватися з приводу надбавки, яка йому належить», – розповідає начальник головного управління Пенсійного фонду у Тернопільській області Ігор Москалик.

Чи суттєво вплинуть надбавки на фінансову спроможність пенсіонерів, питання залишається відкритим. Єдине, що відомо точно, – це індивідуальний перерахунок, під час якого визначать точність у призначенні пенсій. До слова, відповідно до пенсійної реформи, індивідуальні перерахунки пенсій проводитимуть щороку.

Софія Романська