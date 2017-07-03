На Тернопільщині завершується перепризначення субсидій
Процедура перепризначення субсидій – на завершальному етапі. Наразі опрацьовано понад 83% справ. А загалом кількість сімей, яким перепризначають субсидії становить 218 тисяч.
У Тернополі кількість опрацьованих заяв перевищує 90%, найгірше йдуть справи у Монастириському і Кременецькому районах.
«Найбільша кількість перепризначених справ у місті Тернополі, Підгаєцький район, Теребовлянський район, Гусятинський район, а також Збаразький район. Найнижчі показники з перепризначення субсидій у Монастириському районі та Кременецькому районі. Всі підприємства, надавачі послуг провели розрахунки щодо невикористаних сум субсидій. Наразі ведеться робота щодо монетизації частини невикористаних субсидій», – розповідає директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.
Жителі краю можуть втратити субсидію, якщо мають заборгованість за послуги житлово-комунального господарства понад 2 місяці. Щодо наявності такої заборгованості родина отримує повідомлення.
«Згідно із законодавством, якщо сім’я має заборгованість за два місяці за будь-яку послугу ЖКГ, то субсидія автоматично на наступний термін не призначається. Але коли людина повертає борг, субсидія перепризначається. Час на погашення заборгованості – два місяці від дня повідомлення про цю заборгованість. Хочу, щоб жителі області звернули увагу на те, в яких причинах може з’явитися борг. Ситуація із заборгованістю може утворитися, якщо борг був ще до призначення субсидії, і він переходить з місяця в місяць. Другий випадок, це коли людина не сплачує обов’язкову плату», – додає Вадим Боярський.
Наразі кількість боржників в області перевищує вісім тисяч. У разі несплати боргу, вони можуть втратити субсидію на розрахунковий період.
Софія Романська
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