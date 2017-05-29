На Тернопільщині затримали озброєних до зубів “скупщиків пір’я”

29/05/2017 Розмір тексту:

Про автомобіль в центрі Кременця, в якому можуть знаходитися наркотики та зброя, телефоном повідомив на лінію “102” невідомий. Чоловік детально описав автомобіль і вказав його місце перебування. За словами додзвонювача, небезпечні та заборонені предмети знаходяться в вишневому автомобілі марки “ВАЗ 2109”.

На повідомлення одразу виїхала слідчо-оперативна група та наряд групи реагування патрульної поліції. За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Кременецького відділу поліції Романа Стрижака, правоохоронці виявили вказане авто на вулиці Лятуринської. У салоні транспорту перебував водій та двоє пасажирів – усі мешканці міста Острог Рівненської області.

Під час обшуку авто оперативники виявили та вилучили три предмети, схожих на зброю “Флобер”, “ПМ” та “Ekol Major”, а також набої до них. Вилучені предмети передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Мешканці Рівненщини кажуть, що приїхали на Кременеччину, аби придбати пір’я. Їхні слова перевіряють правоохоронці. Дана подія зареєстрована в журналі єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення. Проводиться перевірка.