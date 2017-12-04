На Тернопільщині затримали групу жінок, які обкрадали пенсіонерів. ФОТО

04/12/2017 Розмір тексту:

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області вийшли на слід гастролерів, причетних до крадіжки грошових коштів з помешкання 80-річної жительки села Нові Петликівці Бучацького району.

Зі слів потерпілої, до її хати зайшли чотири жінки і стали нав’язувати свої послуги, мовляв, хочемо вам поворожити. Пенсіонерка не хотіла спілкуватися з незнайомками, але самій їй важко було спровадити непроханих гостей з помешкання. Коли ті врешті пішли, старенька виявила, що зі сховку зникли всі її заощадження – понад п’ятнадцять тисяч гривень.

Поліцейські встановили, зловмисниці, а насправді їх було п’ятеро пересувалися на автомобілі марки Ланос Део. З ними був водій. Оперативну інформацію тернопільські правоохоронці передали колегам з Хмельниччини і саме там підозрюваних затримали.

Серед затриманих – дві жительки Харкова, мешканка міста Барвінкове Харківської області, та дві зловмисниці з Краматорська Донецької області.

Уважно придивіться до фото зловмисниць. У поліції наголошують: якщо у вас є інформація щодо їх злочинної діяльності, або ви самі стали їхньою жертвою, звертайтеся за телефонами у Тернополі: (0352) 27-12-58, 067 471 66 23, 067 208 02 23 або 102.